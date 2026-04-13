Эксперт Дин: примирение Ирана с США за один раунд переговоров невозможно

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Урегулирование ирано-американского конфликта всего за один раунд переговоров в принципе невозможно из-за противоречий, накопившихся за многие годы. Такую точку зрения высказал профессор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета иностранных языков Дин Лун.
«Было бы нереалистично ожидать, что один раунд переговоров сможет разрешить накопившиеся за более чем 40 лет противоречия между США и Ираном, особенно после недавнего конфликта, — приводит мнение эксперта газета Global Times. — Сам факт, что обе стороны смогли сесть за стол переговоров, свидетельствует о значительном прорыве».
Профессор напомнил, что ключевые вопросы, которые предстоит решить Тегерану и Вашингтону, — это обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, иранская ядерная программа Ирана, прекращение огня между Ливаном и Израилем, а также размораживание зарубежных активов Ирана. «Им будет чрезвычайно сложно прийти к единогласному разрешению этих фундаментальных и принципиальных разногласий», — считает Дин Лун.
Сложные противоречия.
Как отметил заместитель директора Центра по изучению Ближнего Востока Китайского института современных международных отношений Цинь Тянь, слова которого приводит то же издание, несмотря на объявленное двухнедельное прекращении огня между США и Ираном, ситуация остается нестабильной, а сохраняющееся стратегическое недоверие — «важный фактор, влияющий на ход переговоров». По его словам, ключевая проблема этого диалога заключается в том, что переговорные рычаги и требования обеих сторон «крайне асимметричны, и существует огромный разрыв в их исходных позициях».
Цин Тянь полагает, что по истечении срока перемирия риск возобновления военных действий между США и Ираном резко возрастет. «Если сложные вопросы не удастся решить за столом переговоров, весьма вероятно, они вернутся на поле боя, чтобы урегулировать их там. Причем Ормузский пролив может стать горячей точкой», — пояснил замдиректора.
Как считает его коллега, профессор Института изучения Ближнего Востока Шанхайского университета международных исследований Лю Чжунминь, нынешний ирано-американский диалог инициирован при неблагоприятных условиях. «В то время как конфликт еще не полностью улегся, переговоры были начаты в спешке, что с самого их начала привело к серьезным разногласиям по поводу предварительных условий», — подчеркнул он.
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее проинформировали обе стороны, им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Перспективы продвижения диалога между Тегераном и Вашингтоном неясны.