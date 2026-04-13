Маск обвинил структуры Сороса в захвате власти в Венгрии

Илон Маск заявил о захвате власти в Венгрии структурами, связанными с финансистом Джорджем Соросом. Своё заявление бизнесмен сделал в соцсети X, комментируя итоги парламентских выборов.

Источник: Life.ru

Поводом для резкого высказывания послужил пост Алекса Сороса — сына финансиста. Тот написал, что венгерский народ «вернул себе страну».

«Организация Сороса захватила Венгрию», — парировал предприниматель.

Напомним, голосование состоялось 12 апреля. Победу на нём одержала оппозиционная партия «Тиса», получив 138 мандатов из 199 в Государственном собрании.

Джордж Сорос — американский трейдер и инвестор венгерского происхождения, основавший сеть благотворительных организаций «Открытое общество»*. Он известен как «человек, который сломал Банк Англии»: в 1992 году его фонд заработал $1 млрд за один день на падении фунта стерлингов. В медиапространстве Сорос — фигура крайне противоречивая: для одних он филантроп, поддерживающий демократию и образование, для других — влиятельный спекулянт и «серый кардинал», которого связывают с финансированием цветных революций и глобальным управлением.

* Признана нежелательной на территории РФ.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше