Мантуров: России предстоит улучшить позиции в ракетно-космической промышленности

России в ближайшие годы предстоит улучшить позиции по ключевым аспектам ракетно-космической промышленности, заявил первый вице-премьер страны Денис Мантуров.

Об этом он рассказал на торжественном концерте, приуроченном к 65-летию первого полета человека в космос.

При этом Мантуров подчеркнул, что одной из целей является обеспечение нового качества спутниковой связи, интернета, навигации и мониторинга Земли. Кроме того, по его словам, Россия должна вывести на новый уровень пилотируемую программу, включая дальнейшее изучение Луны и дальнего космоса.

12 апреля Мантуров вручил награды работникам космической отрасли в Кремле.

Российский лидер Владимир Путин между тем заявил, что космическая отрасль в стране активно развивается.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше