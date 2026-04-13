Мантуров: России предстоит улучшить позиции в ракетно-космической промышленности

России в ближайшие годы предстоит улучшить позиции по ключевым аспектам ракетно-космической промышленности, заявил первый вице-премьер страны Денис Мантуров.
Об этом он рассказал на торжественном концерте, приуроченном к 65-летию первого полета человека в космос.
При этом Мантуров подчеркнул, что одной из целей является обеспечение нового качества спутниковой связи, интернета, навигации и мониторинга Земли. Кроме того, по его словам, Россия должна вывести на новый уровень пилотируемую программу, включая дальнейшее изучение Луны и дальнего космоса.
12 апреля Мантуров вручил награды работникам космической отрасли в Кремле.
Российский лидер Владимир Путин между тем заявил, что космическая отрасль в стране активно развивается.