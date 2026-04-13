«Мы потеряем все»: в США забили тревогу из-за внезапного решения Трампа

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа взять в блокаду Ормузский пролив неисполнимо, так как в этом случае Вашингтон рискует вступить войну со всем миром, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.
«Блокада — это акт войны, а значит, перемирие прекращается. Через этот пролив протекает кувейтская нефть, нефть Арабских Эмиратов, а также саудовская, бахрейнская и катарская. Мы не в состоянии начать блокаду Ормузского пролива. В этом случае мы просто объявим войну всему миру», — рассказал эксперт.
Более того, по его словам, осуществление блокады вблизи пролива ставит под угрозу весь американский контингент. А блокировка с дальней дистанции будет бессмысленна.
«И где именно будет проходить эта блокада? Мы же не собираемся подводить свои корабли близко к проливу? Таким образом мы потеряем все свои корабли. Так что эта блокада, вероятно, отступит дальше, куда-то в Индийский океан. Ну, удачи, Дональд Трамп!» — усмехнулся Риттер.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Раннее на неделе глава Белого дома заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.