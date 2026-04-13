Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный рассказал о подразделениях ВСУ в Сумской области, заявил Алаудинов

Алаудинов: взятый в плен украинец сообщил о подразделениях ВСУ в Сумской области.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 13 апр — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, взятый в плен бойцами спецназа «Ахмат» в Сумской области, сообщил информацию об украинских подразделениях, стоящих на данном участке фронта, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявлял РИА Новости, что ВСУ на данном участке фронта не дают выводить взятых в плен солдат ВСУ, в том числе, чтобы избежать утечки информации.

«Давно нам не давали с передовой выводить пленных, но в этот раз получилось на протяжении двух суток, ребята пытались его вытащить, вывели этого пленного, пообщались с ним, ну дал он информацию разного уровня по подготовке, обеспечению их подразделений», — сообщил Алаудинов.

Президент России Владимир Путин в мае 2025 года объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.