Эксперт Штир рассказал, почему «Тиса» победила на выборах в Венгрии

Это произошло, потому что избиратели хотят перемен, отметил член международного дискуссионного клуба «Валдай».

БУДАПЕШТ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Избиратели отдали победу на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса», потому что им захотелось перемен. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил член международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог Габор Штир, комментируя итоги воскресного голосования.

«Тиса», возглавляемая евродепутатом Петером Мадьяром, получила в национальном парламенте 138 мест из 199. У правящей коалиции в составе партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее младших партнеров — христианских демократов — 55 депутатских мандатов. Праворадикальной партии «Наша родина» досталось шесть мест.

Вопреки ожиданиям, ФИДЕС, возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном не смогла получить большинство при голосовании не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам, где ее позиции считались сильнее. «Тиса» собрала под свои знамена весь протестный электорат, и он продемонстрировал явное недовольство положением дел.

«К правительству есть претензии» по поводу ситуации в стране, отметил Штир. Существует проблема коррупции, экономика оставляет желать лучшего, были ошибки в госуправлении. «Люди не об этом мечтали, не об этом думали», — добавил эксперт. Конечно, на положении в стране крайне негативно отразился спад в экономике Германии — главного торгового партнера Венгрии, а также конфликт на Украине, вызвавший санкции Евросоюза против России, но и правительство действовало в этих условиях не лучшим образом.

И если правящая партия проводила свою предвыборную кампанию под лозунгом «ФИДЕС — надежный выбор», то избиратели выбрали «не сохранение стабильности, а обновление», пояснил политолог.

