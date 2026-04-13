Перемирие окончено: На Украине гремят взрывы

На фоне объявленной воздушной тревоги в Кировограде произошли взрывы. Об этом сообщил украинский «24 канал».

Источник: Life.ru

Официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Информация о последствиях и возможных целях уточняется. Согласно данным онлайн-карты украинского Минцифры, сигнал опасности звучит в части Кировоградской области.

Напомним, в полночь 13 апреля истекло объявленное Россией пасхальное перемирие. Режим прекращения огня действовал в период с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля. Российским войскам предписывалось оставаться на занимаемых рубежах и соблюдать тишину, однако при этом сохранять полную боеготовность на случай возможных провокаций. Согласно данным Министерства обороны РФ, по состоянию на 08:00 12 апреля украинскими вооружёнными формированиями было зафиксировано 1971 нарушение перемирия.