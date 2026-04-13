С жителями Железногорска провели встречу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Светлана Телешун провела встречу с городским Советом ветеранов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
«Собственники жилья должны понимать, что владеют не только квартирой, но и частью общедомового имущества — крышами, подвалами, подъездами. Всё это нужно содержать. Решения собраний обязательны для всех, даже если собственник не голосовал. Поэтому важно знать свои права на участие», — сказала она.
Депутат рассказала о перерасчете платежей. Она отметила, что собственникам важно разбираться в этой теме. Если возникают вопросы, на помощь придет управляющая компания. Кроме того, депутат заверила собравшихся, что обязательно даст жителям обратную связь.