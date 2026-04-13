РИА Новости: россияне стали чаще заказывать товары для дачи перед праздниками

Россияне в преддверии майских праздников стали чаще заказывать товары для дома и дачи.
Так, согласно данным РИА Новости со ссылкой на логистические компании, в категории «Садоводство и растения» наблюдается рост марта к январю на 33% и марта к февралю на 22%. При этом уточняется, что традиционно пик приходится на апрель.
Кроме того, отмечается, что с началом дачного сезона поставщики маркетплейсов и торговых сетей активно пополняют стоки у ритейлеров: в марте и апреле по сравнению с январём и февралём отгрузки красок и лаков, садового инвентаря выросли более чем в три раза, удобрений — в 2,5 раза, строительных товаров — на 78%.
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР) рассказал RT, что в 2026 году, согласно постановлению правительства, утверждены два периода выходных, и они будут короче, чем в прошлые годы.