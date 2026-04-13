Пентагон увеличит расходы на закупку ракет PrSM

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM после их первого боевого применения в Иране, выяснило РИА Новости, изучив недавно опубликованные бюджетные документы Пентагона.

Источник: AP 2024

Впервые ракеты PrSM были применены США в боевых условиях во время операции против Ирана месяц назад. Данный тип вооружения разработан для замены устаревающих систем ATACMS и обладает повышенной дальностью и точностью.

Согласно изученным РИА Новости документам, вооруженные силы США планируют потратить 1,92 миллиарда долларов на закупку ракет PrSM в 2027 финансовом году. Для сравнения, в текущем 2026 финансовом году, который завершится 30 сентября, на эти цели было выделено лишь 546 миллионов долларов. Таким образом, новый запрос подразумевает увеличение финансирования в 3,5 раза.

Как ранее выяснило РИА Новости, 25 марта Пентагон и Lockheed Martin подписали соглашение о четырехкратном увеличении объемов производства ракет PrSM.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше