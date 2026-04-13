Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») была оштрафована на 45 тыс. рублей за овербукинг.

По информации Западно-Сибирской прокуратуры, S7 в июле, октябре и ноябре 2025 года отказала в перевозке 13 пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск.

«По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности… с назначением наказания в виде штрафа в общей сумме 45 тыс. рублей», — говорится в заявлении.

В феврале трое петербуржцев отсудили у авиакомпании Pegasus Hava Taşımacılığı AS деньги за испорченный отдых.

Юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов также рассказал, что авиакомпания обязана возместить издержки при потере багажа.