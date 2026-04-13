Блокада пролива: у Ирана появился мощный союзник в Ормузе

Американский президент Дональд Трамп объявил о блокаде всех судов в Ормузском проливе. на этом фоне стало известно, что Иран нашел себе союзника по ту сторону пролива — Оман. На каких условиях Тегерану удалось договориться о сотрудничестве и взаимодействии, aif.ru рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Иран нашёл способ заполучить в союзники по меньшей мере одно арабское государство, а именно Оман, находящийся на другом берегу Ормузского пролива. Он заявил, что будет делить пополам пошлины, взимаемые с проходящих через пролив с Оманом. Благодаря этому ходу у Ирана есть, по меньшей мере, один арабский союзник. На фоне нынешних цен на нефть предлагаемая Ираном пошлина в размере доллар за баррель мало ощутима. Соответственно, арабы, скорее всего, не будут очень уж жёстко возражать. В данной ситуации американцев возмущают любые деньги, проходящие мимо них. Но за это Иран не несёт ответственность», — объяснил аналитик.
Как стало известно, Трамп объявил о блокаде всех судов в Ормузском проливе, комментируя итоги состоявшихся накануне переговоров между США и Ираном в Пакистане. По его словам, американские военные будут не только блокировать суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него, но также выявлять и задерживать в международных водах корабли, заплатившие Ирану пошлину за проход по проливу.