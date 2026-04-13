Блокада пролива: у Ирана появился мощный союзник в Ормузе

«Иран нашёл способ заполучить в союзники по меньшей мере одно арабское государство, а именно Оман, находящийся на другом берегу Ормузского пролива. Он заявил, что будет делить пополам пошлины, взимаемые с проходящих через пролив с Оманом. Благодаря этому ходу у Ирана есть, по меньшей мере, один арабский союзник. На фоне нынешних цен на нефть предлагаемая Ираном пошлина в размере доллар за баррель мало ощутима. Соответственно, арабы, скорее всего, не будут очень уж жёстко возражать. В данной ситуации американцев возмущают любые деньги, проходящие мимо них. Но за это Иран не несёт ответственность», — объяснил аналитик.