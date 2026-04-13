Премьер Австралии заявил об отсутствии запросов США о помощи

СИДНЕЙ, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Канберра не получала от США никаких запросов о помощи в конфликте на Ближнем Востоке, а единственная поступившая просьба касалась поддержки стран Персидского залива.
«Мы не получали [от США] никаких запросов. Заявление [о начале операции в Иране] было сделано ими за ночь и в одностороннем порядке. С просьбой об участии к нам не обращались», — подчеркнул Альбанезе в эфире телеканала 9News.
Премьер также отметил, что единственный полученный Канберрой запрос касался поддержки стран Персидского залива, «прежде всего ОАЭ». «В связи с этим был направлен самолет дальнего радиолокационного обнаружения Wedgetail, который продолжает выполнять важные задачи в регионе, обеспечивая защиту стран, не участвующих в конфликте. Срок его пребывания на Ближнем Востоке продлен еще на четыре недели (до 7 мая 2026 года — прим. ТАСС)», — сообщил он.
Заявление премьера прозвучало на фоне резкой критики действий австралийского правительства со стороны оппозиции. В частности, лидеры крупнейших в стране Либеральной и Национальной партий, входящих в коалицию, Ангус Тейлор и Мэтт Канаван заявили, что «правительство Австралии должно оказать военную поддержку США в условиях войны с Ираном». «Одна из замечательных австралийских черт — всегда помогать другу в драке. Соединенные Штаты — это друг, у нас есть союзники и друзья в Персидском заливе, которые также страдают от неоправданных нападений на свое гражданское население, поэтому совершенно правильно и уместно сделать все, что в наших силах, чтобы помочь этим странам», — заявил Канаван в эфире телеканала Sky News Australia.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде, но, как позднее сообщили в Тегеране и в Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за нескольких противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.