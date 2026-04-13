Дмитриев заявил, что победа оппозиции в Венгрии лишь ускорит распад ЕС

Победа оппозиционной партии «Тиса» в Венгрии лишь ускорит распад Евросоюза. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я», — написал политик в социальной сети Х,
Так Дмитриев прокомментировал высказывание британского активиста Томми Робинсона об итогах выборов в Венгрии. Тот заявил, что ситуация в Венгрии будет «вся в дырах», как ряд европейских столиц.
Ранее KP.RU сообщал, что по итогам подсчета 53,45% голосов оппозиционная партия «Тиса» получила 136 из 199 мест в парламенте Венгрии, тогда как ранее правящая «Фидес» — 57 мандатов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес». Он поздравил оппозиционера Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах.