Трампу безразлично, вернется ли Иран за стол переговоров

Тегеран находится в «очень плохой форме» и отчаянном положении, заявил американский лидер.

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что он не испытывает беспокойства относительно того, вернется ли Иран за стол переговоров.

«Меня не волнует, вернутся они [за стол переговоров] или нет. Если они не вернутся, меня это устроит», — сказал он журналистам после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Президент отвечал на вопрос, когда, по его мнению, Иран согласится возобновить переговоры с США об урегулировании вооруженного конфликта.

По утверждению главы Белого дома, «Иран находится в очень плохой форме» и отчаянном положении.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и в Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за некоторых противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Иран: основная информация, история и ситуация в стране

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
