Трампу безразлично, вернется ли Иран за стол переговоров

«Меня не волнует, вернутся они [за стол переговоров] или нет. Если они не вернутся, меня это устроит», — сказал он журналистам после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Президент отвечал на вопрос, когда, по его мнению, Иран согласится возобновить переговоры с США об урегулировании вооруженного конфликта.
По утверждению главы Белого дома, «Иран находится в очень плохой форме» и отчаянном положении.
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и в Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за некоторых противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.