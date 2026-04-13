Представитель «Хезболлы» Комати назвал Украину союзником Израиля

Он прокомментировал заявления украинской стороны о желании поддержать и оказать содействие США и другим силам, которые борются с Ираном и теми, кто поддерживает его. Комати назвал эти высказывания абсурдными. Замглавы политсовета пояснил, что Украина не может помочь даже себе.
«Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд», — сказал представитель «Хезболлы», которого цитирует РИА Новости.
Политик обратил внимание, что у него нет сведений о том, есть ли украинские специалисты в армии Израиля. Комати также отметил, что Европа использует киевский режим для борьбы против России. По его словам, «Хезболла» выражает поддержку РФ.
«Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной», — добавил замглавы политсовета.
Напомним, в конце марта постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани подчеркнул, что Тегеран считает украинскую сторону участницей военной агрессии США и Израиля против исламской республики. Дипломат уточнил, что это связано с решением киевского режима отправить в арабские страны своих экспертов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Постпред в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совбезу заявил, что Украиной в регион были переброшены «сотни специалистов».