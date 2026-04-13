Представитель «Хезболлы» Комати назвал Украину союзником Израиля

Напомним, в конце марта постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани подчеркнул, что Тегеран считает украинскую сторону участницей военной агрессии США и Израиля против исламской республики. Дипломат уточнил, что это связано с решением киевского режима отправить в арабские страны своих экспертов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Постпред в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совбезу заявил, что Украиной в регион были переброшены «сотни специалистов».