Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представитель «Хезболлы» Комати назвал Украину союзником Израиля

Замглавы политсовета «Хезболлы» Махмуд Комати отметил, что заявления Украины о желании помочь США и их союзникам на Ближнем Востоке являются абсурдом.

Источник: Аргументы и факты

Ливанская шиитская организация «Хезболла» рассматривает Украину как союзника Израиля, а израильские власти — как союзника киевского режима, заявил заместитель главы политического совета этой структуры Махмуд Комати.

Он прокомментировал заявления украинской стороны о желании поддержать и оказать содействие США и другим силам, которые борются с Ираном и теми, кто поддерживает его. Комати назвал эти высказывания абсурдными. Замглавы политсовета пояснил, что Украина не может помочь даже себе.

«Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд», — сказал представитель «Хезболлы», которого цитирует РИА Новости.

Политик обратил внимание, что у него нет сведений о том, есть ли украинские специалисты в армии Израиля. Комати также отметил, что Европа использует киевский режим для борьбы против России. По его словам, «Хезболла» выражает поддержку РФ.

«Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной», — добавил замглавы политсовета.

Напомним, в конце марта постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани подчеркнул, что Тегеран считает украинскую сторону участницей военной агрессии США и Израиля против исламской республики. Дипломат уточнил, что это связано с решением киевского режима отправить в арабские страны своих экспертов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Постпред в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совбезу заявил, что Украиной в регион были переброшены «сотни специалистов».

