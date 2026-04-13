Вертолеты Северного флота отработали взаимодействие с противолодочным кораблем

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ка-27 Северного флота отработали взлеты и посадки при взаимодействии с большим противолодочным кораблем «Адмирал Левченко» в акватории Баренцева моря. Об этом сообщила пресс-служба флота.
«Экипажи вертолетов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали взаимодействие с большим противолодочным кораблем Северного флота “Адмирал Левченко”. Учение прошло в рамках плановой боевой подготовки и было направлено на совершенствование взаимодействия авиации и кораблей в открытом море», — говорится в сообщении.
На флоте уточнили, что экипажи Ка-27М и Ка-27ПС отработали взлет и посадку на корабль на ходу и в дрейфе в акватории Баренцева моря, а также проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой. Там отметили, что летная смена длилась более 6 часов, всего было выполнено более 40 взлетов и посадок с борта корабля.
«Особое внимание уделялось безопасности полетов в условиях северных широт. Прежде чем совершить посадку на корабль вертолетчики выполняют сближение и визуально определяют расстояние до корабля», — указали в пресс-службе. Там проинформировали, что затем вертолет выполняет зависание над кораблем и с учетом погодных условий, направления ветра, курса и скорости корабля осуществляет посадку на палубу.
«В полетах также принял участие личный состав из числа молодого пополнения. После сдачи теоретической части, а также подтверждения практических навыков, под руководством опытных инструкторов они приступили к выполнению упражнений», — добавили на флоте.