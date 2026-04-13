Учёный Железнов: астрономы обнаружили 40 тысяч сближающихся с Землёй астероидов

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов рассказал, что учёными на сегодняшний день было обнаружено около 40 тыс. астероидов, сближающихся с Землёй.
Среди них, по его словам, есть объекты разного размера. Самые крупные — более 1 км в поперечнике.
«Среди них есть потенциально опасные объекты, которые хотя бы один раз за свою жизнь сближались с Землёй или будут сближаться с ней на расстояние не более, чем 7,5 млн км. Таких объектов достаточно много», — цитирует учёного РИА Новости.
Он подчеркнул, что потенциально опасных астероидов крупнее 1 км насчитывается 154. Всего же в Солнечной системе открыто более 1 млн астероидов.
В январе астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселёв назвал потенциально опасные для Земли межзвёздные объекты.