Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Учёный Железнов: астрономы обнаружили 40 тысяч сближающихся с Землёй астероидов

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов рассказал, что учёными на сегодняшний день было обнаружено около 40 тыс. астероидов, сближающихся с Землёй.

Среди них, по его словам, есть объекты разного размера. Самые крупные — более 1 км в поперечнике.

«Среди них есть потенциально опасные объекты, которые хотя бы один раз за свою жизнь сближались с Землёй или будут сближаться с ней на расстояние не более, чем 7,5 млн км. Таких объектов достаточно много», — цитирует учёного РИА Новости.

Он подчеркнул, что потенциально опасных астероидов крупнее 1 км насчитывается 154. Всего же в Солнечной системе открыто более 1 млн астероидов.

В январе астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселёв назвал потенциально опасные для Земли межзвёздные объекты.