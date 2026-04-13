Россиянам объяснили, как должно быть организовано увольнение сотрудника

Увольнять сотрудника можно в случае сокращения штата либо за неэффективность. Об этом в беседе с RT рассказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».
По её словам, когда компания вынуждена сокращать сотрудников по экономическим или иным причинам, работники оказываются в роли «без вины виноватых» — они работали хорошо, но внешние обстоятельства оказались сильнее. Здесь на первый план в коммуникации должна выходить честность.
«Никаких массовых рассылок или сообщений в мессенджерах. Только личный разговор руководителя с сотрудником. Объясните причины максимально прозрачно: почему это происходит сейчас и какие меры компания принимала, чтобы этого избежать. Задача — превратить увольнение в переходный период. Предложите помощь: составьте качественное рекомендательное письмо, помогите подсветить сильные стороны в резюме», — посоветовала собеседница RT.
Она подчеркнула, что увольнение одних всегда бьёт по моральному духу других.
«Команда, которая остаётся в компании, должна узнать об изменениях от вас, а не из слухов. Чётко объясните, как будут перераспределены задачи, чтобы избежать паники», — порекомендовала Санина.
Если сотрудник не справляется с обязанностями, увольнение не должно стать для него сюрпризом, добавила специалист.
«В идеале этому предшествует серия встреч по обратной связи. Тут при разговоре с работником нужно забыть про фразу “Нам кажется, вы не влились”. Используйте конкретику: список просроченных дедлайнов, невыполненные KPI, ошибки в проектах. Укажите, каких именно навыков ему не хватило для этой роли. Возможно, человек — прекрасный аналитик, но плохой коммуникатор, а должность требовала постоянных переговоров», — объяснила эксперт.
По её словам, увольнение — это всегда стресс, бьющий по самооценке работника.
«Задача руководителя — помочь человеку пройти через стадии отрицания и гнева к принятию. Если провести его профессионально, бывший сотрудник может стать вашим лояльным амбассадором на рынке, а если провалить — источником токсичных отзывов», — заключила аналитик.
