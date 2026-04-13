ЦИК Перу продлил голосование на некоторых участках на выборах президента

С 2016 года Перу находится в состоянии перманентного внутриполитического кризиса из-за противостояния исполнительной и законодательной власти. За последние 10 лет в стране было девять президентов. Последний избранный на выборах глава государства Педро Кастильо вступил в должность в июле 2021 года и был отправлен в отставку в декабре 2022 года Конгрессом (парламент) в связи с обвинением в попытке мятежа из-за попытки распустить парламент. После этого в стране сменилось еще три президента. В феврале временным президентом стал Хосе Мария Балькасар из левой партии «Свободное Перу».