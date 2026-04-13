ЦИК Перу продлил голосование на некоторых участках на выборах президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апреля. /ТАСС/. Национальное избирательное жюри (НИЖ) Перу, исполняющее функции центризбиркома, разрешило отдельным участкам работать 13 апреля для граждан, которые не смогли проголосовать на президентских и парламентских выборах 12 апреля. Об этом сообщила секретарь НИЖ Джессика Клавихо.
«Пленум НИЖ в соответствии со своими полномочиями решил, что время голосования на избирательных участках, куда не поступили материалы, а также в избирательных округах в [американских] Орландо (штат Флорида) и Патерсоне (штат Нью-Джерси) будет продлено до 18:00 13 апреля», — сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале жюри. НИЖ настоятельно рекомендовало не публиковать результаты предварительного подсчета голосов и экзитполов до завершения голосования.
Власти Перу признали, что 211 участков, за которыми закреплены 63,3 тыс. избирателей, открылись с опозданием. Оно обусловлено задержкой в доставке необходимых для голосования документов.
Согласно данным экзитпола компании Ipsos, которые телеканал Peru21 опубликовал до решения НИЖ, для избрания президента Перу потребуется второй тур. В него, предположительно, выйдет лидер консервативной партии «Народная сила» Кейко Фухимори. Ее основными соперниками являются кандидат от левой партии «Вместе за Перу» Роберто Санчес, левоцентристский политик Рикардо Бельмонт, лидер партии «Народное обновление», бывший мэр столицы Рафаэль Лопес Алиага и экс-министр культуры и обороны Хорхе Ньето, представляющий центристскую Партию хорошего правительства.
На высший государственный пост Перу претендуют 35 кандидатов. Для победы в первом туре нужно набрать более половины голосов. В обратном случае 7 июня пройдет второй тур выборов, в котором примут участие два претендента, получившие наибольшее количество голосов. Граждане также выбирают 130 депутатов и 60 сенаторов.
С 2016 года Перу находится в состоянии перманентного внутриполитического кризиса из-за противостояния исполнительной и законодательной власти. За последние 10 лет в стране было девять президентов. Последний избранный на выборах глава государства Педро Кастильо вступил в должность в июле 2021 года и был отправлен в отставку в декабре 2022 года Конгрессом (парламент) в связи с обвинением в попытке мятежа из-за попытки распустить парламент. После этого в стране сменилось еще три президента. В феврале временным президентом стал Хосе Мария Балькасар из левой партии «Свободное Перу».