Президенты РФ и Белоруссии провели разговор: обсудили экономику и повестку

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого поздравили друг друга и граждан двух стран с Пасхой. Об этом сообщает Кремль.
В ходе беседы стороны обсудили текущее взаимодействие Москвы и Минска. В центре внимания оказались вопросы торгово-экономического сотрудничества и дальнейшее развитие двусторонних связей. Подтвержден настрой на их укрепление.
Также президенты обменялись мнениями по международной повестке.
Ранее Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве, который пройдет 9 мая на Красной площади.
В начале апреля он одобрил проект протокола о корректировке соглашения с Россией по вопросам косвенных налогов. Документ предусматривает обновление положений договора от 3 октября 2022 года с учетом изменений законодательства двух стран и действующих налоговых льгот.
Читайте также: Запрет с 1 сентября: Путин отменил испытательный срок для матерей.