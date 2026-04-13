Страшный удар по Израилю: раскрыто главное последствие войны в Иране

Специалист отметил, что Иран взял на себя роль защитника всех мусульман в регионе. Его примеру последовала Турция, которая начала бороться с руководителями Израиля в правовом поле.
Генеральная прокуратура Стамбула запросила пожизненный срок для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в геноциде и ряде других преступлений.
«Иран четко обозначил свою позицию в регионе и сообщил, что воюет не с соседними странами, а с американцами, которые там находятся. При этом некоторые шейхи, руководители арабских стран могут быть недовольны тем, что Иран пускает ракеты по их территориям, но простой народ выступает именно за Иран. Они радуются, когда наносятся эффективные удары по американским базам или местам нахождения американцев. Иран в результате агрессивных действий со стороны Израиля и США фактически повысил свой имидж, усилил свою роль в целом в глазах мусульман и, прежде всего, в глазах мусульман Ближнего Востока», — пояснил эксперт.
