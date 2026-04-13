Иран готов выпустить зверя из-под земли: главная новость о войне 13 апреля

Иран и США взяли паузу после первого раунда переговоров. Как Тегеран использует двухнедельный период прекращения огня, объяснил депутат ГД Анатолий Вассерман.

Источник: Аргументы и факты

Первый раунд переговоров США и Ирана в Пакистане закончился. Стороны взяли паузу. При этом ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о двухнедельном прекращении огня.

В комментарии aif.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман оценил главную новость Ближнего Востока от 13 апреля.

«Первый раунд на то и первый, чтобы быть не последним. Понятно, что вице-президент Вэнс и другие первые лица США и Ирана не смогут там оставаться надолго. Скорее всего, там останутся какие-то команды переговорщиков, так сказать, второго плана и попробуют найти варианты, поскольку цена вопроса для обеих сторон, мягко говоря, великовата. Соответственно, поскольку объявлено прекращение огня на две недели, по меньшей мере одна из этих двух недель будет посвящена дальнейшим переговорам», — сказал эксперт.

Парламентарий уточнил, что помимо переговоров Иран в эти две недели занят подготовкой к дальнейшим военным действиям.

«Если переговоры ничем не закончатся, тогда начнутся большие проблемы, прежде всего у Израиля. Иран посвятит этот перерыв, помимо всего прочего, ещё и расчистке заваленной части выходов из своих подземных хранилищ. В первые, по крайней мере, часы после возобновления боевых действий иранцы успеют выпустить по Израилю столько, что Нетаньяху мало не покажется», — резюмировал Вассерман.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше