Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Хезболлах» жестко раскритиковали заявления Украины о поддержке Израиля

Заместитель главы политического совета организации «Хезболлах» Махмуд Комати заявил, что заявления Украины о готовности помогать Израилю и странам региона в противостоянии с Ираном и связанными с ним силами не соответствуют реальности.

По его словам, Украина не способна обеспечить собственную безопасность, поэтому не может участвовать в подобных конфликтах. Он назвал подобные заявления абсурдными.

Комати отметил, что в организации рассматривают Украину как союзника Израиля, а Израиль — как союзника Киева.

Говоря о возможном присутствии украинских специалистов в составе армии Израиля, представитель «Хезболлах» заявил, что не располагает подтвержденной информацией по этому вопросу.

Он также добавил, что, по оценке организации, Украина используется европейскими странами в противостоянии с Россией, и в этом контексте «Хезболлах» поддерживает Россию.

