Подразделения вооруженных сил Украины почти две тысячи раз нарушили режим пасхального перемирия. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, в период с 16:00 11 апреля до утра 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима прекращения огня.
По оценке военного эксперта Василия Дандыкина, причиной могли стать проблемы с выполнением приказов внутри украинских войск. В частности, в ночное время подразделения ВСУ трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское. Удары наносились в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области. Все атаки, как уточняется, были отражены.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя ситуацию, допустил, что нарушения могли быть связаны с отказом отдельных подразделений выполнять приказы командования.
Он также отметил, что, несмотря на публичные заявления о поддержке перемирия, удары наносились по ряду направлений, включая приграничные территории. По его словам, в результате обстрелов пострадали мирные жители, а на отдельных участках украинские силы предпринимали попытки наступления, которые были пресечены.
Эксперт добавил, что схожая ситуация наблюдалась и во время пасхального перемирия годом ранее. Обстоятельства нарушений продолжают уточняться.
