Трамп: США подвергнут «очень серьезному» пересмотру курс в рамках НАТО

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты тратят «триллионы долларов» на альянс, который не поддержал действия Вашингтона в отношении Ирана.

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены подвергнуть «очень серьезному» пересмотру свой курс в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Мы тратим триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им в действительности стоять на страже против России. Если задуматься об этом, то мы стоим на страже против России. И я давно думал, что это немного смехотворно. Но мы тратим триллионы долларов на эту деятельность. И, думаю, это подвергнется очень серьезному рассмотрению», — заявил президент США, отвечая 12 апреля вечером на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

«Мы платим за НАТО триллионы долларов. А они нас не поддержали», — сказал глава Белого дома, имея в виду действия союзников по Североатлантическому альянсу в ситуации вокруг Ирана. В связи с этим у американского лидера поинтересовались, планирует ли он предпринимать какие-то действия, чтобы «наказать» тех или иных союзников по НАТО, решениями которых применительно к Ирану он особенно недоволен. Президент ушел от прямого ответа на этот вопрос. «Посмотрим, как пойдет», — подчеркнул американский лидер. «Я очень разочарован НАТО, они не помогли нам», — добавил он.

