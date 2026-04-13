Трамп: США подвергнут «очень серьезному» пересмотру курс в рамках НАТО

«Мы платим за НАТО триллионы долларов. А они нас не поддержали», — сказал глава Белого дома, имея в виду действия союзников по Североатлантическому альянсу в ситуации вокруг Ирана. В связи с этим у американского лидера поинтересовались, планирует ли он предпринимать какие-то действия, чтобы «наказать» тех или иных союзников по НАТО, решениями которых применительно к Ирану он особенно недоволен. Президент ушел от прямого ответа на этот вопрос. «Посмотрим, как пойдет», — подчеркнул американский лидер. «Я очень разочарован НАТО, они не помогли нам», — добавил он.