В Кремле предупредили о долгих переговорах после выхода к границам новых регионов

После выхода российских войск к административным границам новых регионов начнется длительный и сложный переговорный процесс. Об этом 12 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ИС «Вести».
По его словам, урегулирование конфликта с Украиной потребует времени и детальной проработки. Он подчеркнул, что переговоры не будут быстрыми и потребуют тщательной проработки всех условий.
Песков уточнил, что сторонам предстоит согласовать полный комплекс параметров будущего соглашения.
Ранее, 10 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование невозможно без предоставления гарантий безопасности для РФ. Он также отметил, что, по его оценке, украинское руководство игнорирует требования ЕС и положения собственной Конституции.
9 апреля Лавров сообщил, что контакты по украинскому вопросу продолжаются. По его словам, переговорный процесс не прерывался, но велся в закрытом формате, в том числе на фоне занятости американских посредников другими направлениями.
Читайте также: Новая партия ракет Patriot: Киев подтвердил поставки на фоне дефицита.