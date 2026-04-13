Россия обогнала США по производству дронов: Пентагон признал отставание

По оценке собеседников издания, речь идет не только о темпах выпуска, но и о создании производственных мощностей для сборки современных БПЛА. Уточняется, что Россия быстрее разворачивает предприятия, способные выпускать такие системы.
Источники также утверждают, что США уступают в этой сфере и Китаю. В публикации отмечается, что военный парад в Пекине в сентябре 2025 года, на котором были представлены новые образцы вооружений, вызвал обеспокоенность в Вашингтоне.
В материале приводится оценка американских военных о растущей роли беспилотников. В ноябре прошлого года министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявил, что дроны представляют угрозу глобального масштаба.
По его словам, такие устройства могут использоваться как недорогие самодельные взрывные средства, включая варианты, изготовленные с применением 3D-печати. Он отметил, что противодействие беспилотникам требует многоуровневых систем защиты.
Читайте также: Новая партия ракет Patriot: Киев подтвердил поставки на фоне дефицита.