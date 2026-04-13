Песков: после выхода ВС РФ к границам новых регионов начнутся сложные переговоры

Переговорный процесс по урегулированию конфликта начнется после выхода российских войск к границам новых регионов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах», — сказал представителя Кремля.
Так пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о перспективах достижения устойчивого мира после выхода ВС РФ на границы донецкого региона.
Песков добавил, что в ходе диалога сторонам предстоит детально проработать все условия урегулирования конфликта с Украиной.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия не теряет интерес к переговорам по Украине. По словам Пескова, диалог между российской и украинской сторонами поставлен на паузу. Москва и Киев ведут отдельные контакты с США об урегулировании.