Песков: после выхода ВС РФ к границам новых регионов начнутся сложные переговоры

Песков предупредил о непростом процессе урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Переговорный процесс по урегулированию конфликта начнется после выхода российских войск к границам новых регионов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах», — сказал представителя Кремля.

Так пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о перспективах достижения устойчивого мира после выхода ВС РФ на границы донецкого региона.

Песков добавил, что в ходе диалога сторонам предстоит детально проработать все условия урегулирования конфликта с Украиной.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не теряет интерес к переговорам по Украине. По словам Пескова, диалог между российской и украинской сторонами поставлен на паузу. Москва и Киев ведут отдельные контакты с США об урегулировании.

