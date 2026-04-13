Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия усилит космическую отрасль: Мантуров обозначил цели

России предстоит в ближайшие годы укрепить позиции в ракетно-космической промышленности. Об этом 12 апреля заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на мероприятии к 65-летию первого полета человека в космос.

По его словам, ключевой задачей станет повышение качества спутниковой связи, интернета, навигации и систем мониторинга Земли. Также обозначена цель вывести на новый уровень пилотируемую космическую программу.

Отдельное внимание, как отметил Мантуров, планируется уделить дальнейшему изучению Луны и дальнего космоса.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что космический потенциал страны все активнее используется в интересах экономики, безопасности и укрепления суверенитета. Он также напомнил, что Россия сохраняет особую роль в истории освоения космоса, поскольку Юрий Гагарин первым совершил полет.

Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о росте орбитальной группировки. По его данным, она достигла 364 космических аппаратов. За прошлый год на орбиту было выведено 97 спутников, а в первом квартале текущего года — еще 134.

