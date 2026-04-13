Аналитик Массикот: Запад не может противодействовать российским беспилотникам

Запад оказался не в состоянии противодействовать беспилотникам, которые разрабатывает Россия, рассказала в интервью немецкой газете Spiegel американский военный аналитик Дара Массикот.
По её словам, российские дроны большой дальности стали проблемой для НАТО. При этом Россия, в свою очередь, постоянно разрабатывает более быстрые и дальнобойные версии.
«В Европе недостаточно систем противовоздушной обороны. В настоящее время нет программы противодействия их беспилотникам», — цитирует Массикот РИА Новости.
Ранее полковник американской армии в отставке, глава аналитического центра Delphi Global Research Center Роберт Гамильтон заявил, что Россия накопила боевой опыт, какого нет у США и НАТО.