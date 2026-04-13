Тайный план Израиля: раскрыты карты второго раунда войны в Иране

«В данном случае США хотят запретить Ирану любые ядерные исследования, хотят добиться, чтобы Иран прекратил строительство ракет и беспилотников также, чтобы Иран прекратил поддерживать своих союзников. Понятно, что после этого Иран станет столь лёгкой добычей, что он, скорее всего, сочтёт, что проще погибнуть в бою, это не так больно, как умереть в оккупации», — объяснил он.
По словам парламентария, шансов наладить нормальные взаимоотношения между Ираном и Израилем в настоящий момент нет.
«Нынешнее руководство Израиля уже довольно давно пришло к выводу, что у него нет шансов наладить взаимодействие, то есть более менее терпимые взаимоотношения с кем бы то ни было из соседей. Поэтому Израиль стремится, чтобы соседи непрерывно между собою враждовали, а для этого надо прежде всего истреблять все сколько-нибудь вменяемые силы на Ближнем Востоке. То есть, с позиции Израиля иранское руководство подлежит истреблению всеми доступными способами, поэтому шансов на сколько-нибудь мирные взаимоотношения у Израиля и Ирана при нынешнем руководстве с кем бы то ни было, лично я просто не вижу», — отметил он.
Вассерман обратил внимание на роль Израиля в вовлечении США в нынешний конфликт на Ближнем Востоке.
«Большая часть специалистов и комментаторов считают, что именно Израиль втянул США в эту мясорубку, что сам Трамп по собственной воле вряд ли захотел бы вести себя так», — добавил эксперт.