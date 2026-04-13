В США задержали и лишили грин-карты сына бывшего вице-президента Ирана

Ису Хашеми вместе с женой и сыном ожидают депортации, сообщил Госдеп.

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Власти США лишили грин-карты и задержали сына бывшего вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар (занимала пост с 2017 по 2021 год) Ису Хашеми. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.

Кроме того, были задержаны жена и сын мужчины. Они ожидают депортации. Как говорится в сообщении, все трое прибыли в США в 2014 году, а в 2016 получили грин-карты.

Ранее власти США задержали и аннулировали грин-карты племянницы и внучатой племянницы убитого американцами в 2020 году командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) генерала Касема Сулеймани. Также правительство США аннулировало статус легальных постоянных резидентов покинувшей страну дочери убитого в ходе военной операции против Ирана секретаря Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани и ее мужа. Кроме того, им был запрещен въезд в страну.

О грин-картах.

Грин-карта (дословно «зеленая карта», англ. green card, официальное название — United States Permanent Resident Card) — удостоверение личности, подтверждающее право на постоянное жительство и разрешающее трудоустройство в стране лицам, не являющимся ее гражданами.

Обладатель грин-карты практически приравнивается к гражданину США — он может жить и работать в любом штате, владеть недвижимостью, учиться в государственной школе, получать пособия, выезжать из страны и возвращаться обратно, однако не может участвовать в выборах и стать членом жюри присяжных. При этом он обязан платить налоги и встать на воинский учет, если он мужчина призывного возраста. По прошествии пяти лет грин-карта открывает возможность для получения американского гражданства.

Основанием для получения грин-карты является воссоединение семей, заключение брака с гражданином США, подача ходатайства американским работодателем, получение убежища или статус беженца, вложения в экономику (от $500 тыс.). Такие заявки могут рассматривать от полугода до нескольких лет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше