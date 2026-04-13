В США задержали и лишили грин-карты сына бывшего вице-президента Ирана

Обладатель грин-карты практически приравнивается к гражданину США — он может жить и работать в любом штате, владеть недвижимостью, учиться в государственной школе, получать пособия, выезжать из страны и возвращаться обратно, однако не может участвовать в выборах и стать членом жюри присяжных. При этом он обязан платить налоги и встать на воинский учет, если он мужчина призывного возраста. По прошествии пяти лет грин-карта открывает возможность для получения американского гражданства.