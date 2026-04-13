Два пожизненных у Нетаньяху: премьер Израиля может сесть в тюрьму навсегда

В Турции прокуроры потребовали вынести решение о заключении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его подельников на срок от 1 102 до 4 596 лет по обвинению в геноциде и ряде других преступлений. Отправится ли израильский премьер в турецкую тюрьму, aif.ru рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«В тюрьму Нетаньяху сядет прежде всего на родине. В Израиле против него возбуждено несколько уголовных дел по достаточно серьёзным обвинениям. Этим делам не дают ход только потому, что пока Нетаньяху находится во главе правительства. Как только этот состав правительства “кончится”, дела будут пущены в ход», — объяснил он.
Эксперт обратил внимание на то, что на родине Нетаньяху может получить пожизненный срок.
«Изрядная часть обвинений против Нетаньяху, которые ему предъявляются в Израиле, вполне тянет на пожизненное заключение. В традициях англосаксонского права, в отличие от континентального, можно дать несколько пожизненных заключений. В основном это делают для того, чтобы, если человеку удастся отвертеться от одного, то он не сможет отвертеться от другого», — отметил Вассерман.
Собеседник издания уточнил, что решения турецкий коллег израильский суд, скорее всего, учитывать не будет.
«К заочным приговорам во всем мире относятся достаточно скептически. Считается, что если человек не мог лично защищаться, то это значит, что не все доводы в его пользу были учтены. Поэтому израильское правосудие будет рассматривать в первую очередь свои обвинения, а уже в десятую очередь приговоры, вынесенные в других странах», — добавил он.
Напомним, что в Турции требуют приговорить к пожизненному заключению 35 израильских чиновников, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава генштаба ВС Израиля Эяль Замир и глава военно-морских сил (ВМС) Давид Саар Саламу. Их обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении с людьми, причинении ущерба, грабеже и конфискации транспортных средств.