Два правых политика лидируют на выборах президента Перу

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апреля. /ТАСС/. Рафаэль Лопес Алиага, возглавляющий правую партию «Народное обновление», и кандидат от консервативной партии «Народная сила» Кейко Фухимори лидируют на выборах президента Перу. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов, которые Национальное управление избирательных процессов опубликовало после обработки 14,7% протоколов.
За Лопеса Алиагу проголосовали 21,5% избирателей, за Фухимори — 16,9%. Экс-министр культуры и обороны Хорхе Ньето, представляющий центристскую Партию хорошего правительства, набирает 15,9%.
На высший государственный пост Перу претендуют 35 кандидатов. Для победы в первом туре нужно набрать более половины голосов. В обратном случае 7 июня пройдет второй тур выборов, в котором примут участие два претендента, получившие наибольшее количество голосов.
Лопес Алиага в 2022 году был избран мэром столицы Перу, но в октябре 2025 года ушел в отставку ради участия в президентских выборах. В случае избрания он намерен сократить численность бюрократического аппарата, тесно сотрудничать с США и правыми лидерами стран региона. В сфере безопасности планирует жестко бороться с уличной преступностью и допускает обращение за помощью к Вашингтону. Политик выступает против легализации абортов, эвтаназии, однополых браков и является сторонником смертной казни.
Кейко Фухимори — дочь экс-президента Альберто Фухимори, управлявшего Перу в 1990—2000 гг. Она трижды проходила во второй тур президентских выборов, но проигрывала. В случае победы Фухимори намерена использовать военную разведку и другие подразделения вооруженных сил для борьбы с насилием и организованной преступностью, а также передать военным контроль над тюремной системой на время ее полной реформы. Она также выступала за более тесное сотрудничество с США и правыми лидерами стран региона.