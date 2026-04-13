Два правых политика лидируют на выборах президента Перу

Кейко Фухимори — дочь экс-президента Альберто Фухимори, управлявшего Перу в 1990—2000 гг. Она трижды проходила во второй тур президентских выборов, но проигрывала. В случае победы Фухимори намерена использовать военную разведку и другие подразделения вооруженных сил для борьбы с насилием и организованной преступностью, а также передать военным контроль над тюремной системой на время ее полной реформы. Она также выступала за более тесное сотрудничество с США и правыми лидерами стран региона.