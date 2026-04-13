Трамп жестко оценил расходы США на НАТО для защиты от России

Глава Белого дома отметил, что действующая модель вызывает у него вопросы. Он указал, что США несут основную финансовую нагрузку, тогда как вклад европейских союзников, по его оценке, остается недостаточным.
Трамп подчеркнул, что считает текущий баланс расходов несоразмерным. Вопрос распределения затрат внутри альянса остается одной из ключевых тем его заявлений.
Ранее американский лидер требовал от стран НАТО увеличить оборонные бюджеты и довести их до более высокой доли от ВВП. Он допускал возможность пересмотра участия США в обеспечении безопасности партнеров при отсутствии изменений.
На фоне этих заявлений в европейских странах усилились обсуждения долгосрочных гарантий со стороны Вашингтона. Ряд государств указывает на необходимость ускоренного наращивания собственных военных возможностей.
