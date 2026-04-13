Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп жестко оценил расходы США на НАТО для защиты от России

Президент США Дональд Трамп заявил о сомнениях в целесообразности многолетнего финансирования НАТО со стороны Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил о сомнениях в целесообразности многолетнего финансирования НАТО со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты направили значительные средства на поддержку альянса, фактически обеспечивая защиту от России.

Глава Белого дома отметил, что действующая модель вызывает у него вопросы. Он указал, что США несут основную финансовую нагрузку, тогда как вклад европейских союзников, по его оценке, остается недостаточным.

Трамп подчеркнул, что считает текущий баланс расходов несоразмерным. Вопрос распределения затрат внутри альянса остается одной из ключевых тем его заявлений.

Ранее американский лидер требовал от стран НАТО увеличить оборонные бюджеты и довести их до более высокой доли от ВВП. Он допускал возможность пересмотра участия США в обеспечении безопасности партнеров при отсутствии изменений.

На фоне этих заявлений в европейских странах усилились обсуждения долгосрочных гарантий со стороны Вашингтона. Ряд государств указывает на необходимость ускоренного наращивания собственных военных возможностей.

Читайте также: Новая партия ракет Patriot: Киев подтвердил поставки на фоне дефицита.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше