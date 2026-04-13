МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия никогда не хотела войны с Европой и не планирует на нее напасть. Это абсурдное утверждение, распространяемое европейским политтехнологами, рассказал ТАСС внук президента Франции (1959−1969) генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
«Россия не хочет войны. Россия никогда не хотела и не хочет вторгаться во Францию или другие европейские страны. Это абсурд. Это ложь, широко распространяемая европейскими политтехнологами. России не нужны территории. Напротив, Россия стремится к балансу — новому равновесию в многополярном мире, а также в отношениях с Европой», — сказал он в кулуарах «Мастерской управления событиями».
По мнению де Голля, основы процветания страны и населения невозможно заложить без умения слушать, отрицая чужую идентичность, не ведя диалог с различными общинами в стране. Он добавил, что для Франции настало время прислушаться к тем, кто выступает за диалог и сотрудничество с Россией.