Военнослужащий ВСУ, захваченный в плен в Сумской области, передал информацию о подразделениях на этом участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
По его словам, бойца удалось вывести с передовой после нескольких попыток. Операция заняла около двух суток.
Алаудинов отметил, что пленный сообщил данные, касающиеся подготовки и обеспечения украинских подразделений.
Ранее он заявлял, что украинские силы на данном направлении препятствуют вывозу пленных, чтобы не допустить утечки информации.
По словам представителей российской стороны, работа на этом участке фронта продолжается.
В мае 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что российские военные выполняют задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
