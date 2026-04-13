Пленный ВСУ передал данные о подразделениях противника в Сумской области

Военнослужащий ВСУ, захваченный в плен в Сумской области, передал информацию о подразделениях на этом участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.