Сын президента Уганды потребовал от Турции $1 млрд и жену-красавицу

Сын президента Уганды, главнокомандующий армией страны Мухузи Кайнеругаба потребовал от властей Турции выплатить $1 млрд и отдать ему в жёны самую красивую женщину республики.
Об этом он написал на своей странице в соцсети X, однако вскоре удалил сообщение.
«В дополнение к $1 млрд от Турции я хочу взять в жёны самую красивую женщину в этой стране!» — говорилось в публикации.
Как отмечает India Today, причиной резких заявлений Кайнеругаба назвал проводимую Анкарой политику в Сомали. Также он подчеркнул, что у Турции «нет шансов выжить» в случае военного конфликта с Угандой.