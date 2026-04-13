Терапевт назвал причины, по которым температура держится без признаков простуды

Повышенная температура тела без выраженных симптомов простуды —распространённая проблема, на которую жалуются пациенты. Причин такого состояния может быть достаточно много, и они не всегда столь очевидны.
Как объяснил в беседе с RT терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия, одной из наиболее частых причин является наличие скрытого воспалительного процесса.
«Это могут быть инфекции мочевыводящих путей, хронические очаги в ЛОР-органах или воспалительные заболевания внутренних органов. В ряде случаев такие состояния протекают стёрто, без яркой клинической картины, и единственным проявлением становится именно субфебрильная температура», — разъяснил он.
Также температура может сохраняться после перенесённой инфекции, добавил врач.
«В этом случае речь идёт о так называемом постинфекционном состоянии, когда организм продолжает реагировать даже после исчезновения основных симптомов. Подобная реакция может сохраняться в течение нескольких недель и связана с восстановлением иммунной системы», — предупредил специалист.
Среди других причин стоит отметить эндокринные нарушения, в частности заболевания щитовидной железы, а также аутоиммунные процессы, добавил эксперт.
«В данных случаях температура может сопровождаться дополнительными симптомами — слабостью, изменением веса, нарушением сердечного ритма или болями в суставах. Иногда повышение температуры связано с нарушением терморегуляции на фоне стресса — это состояние называют термоневрозом. Оно чаще встречается у людей с повышенной тревожностью. Как правило, в таких случаях температура колеблется в течение дня и может нормализоваться в спокойной обстановке или во время сна», — заявил он.
Отмечается, что длительная субфебрильная температура может быть связана также с хроническими инфекциями, такими как туберкулёз или вирусные заболевания, а в редких случаях — с онкологическими процессами.
«При этом температура обычно сочетается с другими неспецифическими признаками: повышенной утомляемостью, снижением аппетита, ночной потливостью. Если температура сохраняется более нескольких дней или недель без очевидной причины, не снижается или сопровождается дополнительными симптомами, необходимо пройти обследование. Это может включать лабораторные анализы, инструментальные исследования и консультации узких специалистов для точного выявления источника проблемы», — заключил терапевт.
