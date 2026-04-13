Иран назвал «красную линию» в переговорах с США и сообщил о своей позиции

Иран готов к заключению сбалансированного соглашения с США, однако не намерен отступать от своих национальных интересов. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба иранского лидера.
По словам Пезешкиана, Тегеран рассчитывает на договоренность, которая обеспечит устойчивую безопасность на Ближнем Востоке. При этом он подчеркнул, что «красной линией» в переговорах остаются интересы государства и права иранского народа.
В ходе беседы иранский президент проинформировал российского коллегу о ходе диалога с американской стороной. Он указал, что главным препятствием для достижения договоренностей являются, по его оценке, двойные стандарты США.
Переговоры между Ираном и США начались накануне в Исламабаде. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о договоренности о двухнедельном прекращении огня.
Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению по итогам продолжительных консультаций, и американская делегация возвращается без результата.
В воскресенье Трамп также заявил о планах блокировать суда, проходящие через Ормузский пролив, и поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, осуществляющие платежи Ирану за проход.
