Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран назвал «красную линию» в переговорах с США и сообщил о своей позиции

Иран готов к заключению сбалансированного соглашения с США, однако не намерен отступать от своих национальных интересов.

Иран готов к заключению сбалансированного соглашения с США, однако не намерен отступать от своих национальных интересов. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба иранского лидера.

По словам Пезешкиана, Тегеран рассчитывает на договоренность, которая обеспечит устойчивую безопасность на Ближнем Востоке. При этом он подчеркнул, что «красной линией» в переговорах остаются интересы государства и права иранского народа.

В ходе беседы иранский президент проинформировал российского коллегу о ходе диалога с американской стороной. Он указал, что главным препятствием для достижения договоренностей являются, по его оценке, двойные стандарты США.

Переговоры между Ираном и США начались накануне в Исламабаде. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о договоренности о двухнедельном прекращении огня.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению по итогам продолжительных консультаций, и американская делегация возвращается без результата.

В воскресенье Трамп также заявил о планах блокировать суда, проходящие через Ормузский пролив, и поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, осуществляющие платежи Ирану за проход.

Читайте также: Разрушения в Ливане: американский политик обвинил Израиль в срыве переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше