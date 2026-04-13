Двух туристов выписали из больницы после ЧП в турпоходе на Камчатке

Первые двое туристов были выписаны из краевой больницы с улучшением после ЧП, случившегося в районе Авачинского перевала на Камчатке.

Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Остальные пострадавшие в турпоходе все еще находятся под наблюдением медиков», — говорится в заявлении.

28 марта девять туристов вышли на запланированный маршрут в Налычевском парке, однако 3 апреля из-за конфликта разделились. Семеро отправились по несокращённому пути и 7 апреля перестали выходить на связь.

10 апреля двое из семи пропавших на Камчатке туристов были найдены мёртвыми.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц.

В МЧС назвали причиной гибели двух туристов 2001 и 2003 годов рождения пренебрежение базовыми правилами безопасности.