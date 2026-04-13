Трамп заявил, что папа римский не нужен ему после слов о политике США

Дональд Трамп написал, что папа римский Лев XIV якобы считает нормальным, что Иран может владеть ядерным оружием.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в папе римском Льве XIV, который выступает против политики Соединённых Штатов в отношении Ирана и Венесуэлы.

На своей странице в социальной сети Truth Social американский лидер написал, что понтифик якобы считает нормальным, что Иран может владеть ядерным оружием. Кроме того, как отметил руководитель Белого дома, глава Католической церкви выступал с критикой в его адрес и был против атаки США на Венесуэлу.

Напомним, ранее министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет назвал американскую операцию против Ирана битвой «во имя Иисуса Христа». После этого Лев XIV осудил главу военного ведомства США за эти слова.

В конце марта папа римский Лев XIV также обращался к Дональду Трампу с просьбой прекратить операцию против Ирана. Ранее понтифик также призывал мировых лидеров учитывать моральную ответственность при принятии решений.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше