Самолет-заправщик ВВС США поврежден осколками: КС-135 выведен на ремонт

Самолет-заправщик ВВС США КС-135 Stratotanker получил повреждения и был направлен на ремонт в Великобританию.

Самолет-заправщик ВВС США КС-135 Stratotanker получил повреждения и был направлен на ремонт в Великобританию. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По его данным, на опубликованных кадрах зафиксировано приземление борта с множественными повреждениями корпуса. Предположительно, самолет мог пострадать от поражающих элементов иранской баллистической ракеты с кассетной боевой частью.

Уточняется, что значительная часть фюзеляжа — от кабины до хвостового оперения — имеет следы поражения. После посадки самолет направили на восстановление.

Ранее, 5 апреля, The Wall Street Journal сообщала, что американские военные во время операции на территории Ирана уничтожили два собственных транспортных самолета C-130, чтобы они не достались противнику.

3 апреля журнал National Interest писал о значительном ущербе для США в результате ответных действий Ирана. По данным издания, речь идет как о материальных потерях, так и о потерях среди личного состава.

Также сообщалось, что с начала операции было сбито или повреждено более 30 самолетов ВВС США. В числе потерь назывался самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, уничтоженный на территории Саудовской Аравии.

