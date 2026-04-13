Пентагон увеличит расходы на закупку ракет PrSM в 3,5 раза

Министерство обороны США планирует в 3,5 раза увеличить расходы на приобретение новейших высокоточных ракет PrSM после их первого боевого применения в Иране.
Об этом сообщает РИА Новости после изучения недавно опубликованных бюджетных документов Пентагона.
Как следует из материалов, вооружённые силы США рассчитывают потратить на закупку этого вооружения $1,92 млрд в 2027 финансовом году. При этом в текущем году на данные цели было выделено лишь $546 млн.
Журналисты пояснили, что боеприпасы разработаны для замены устаревающих систем ATACMS и обладают повышенной дальностью и точностью. Американские войска впервые применили их месяц назад в ходе операции против Ирана.
В конце марта американское ведомство и компания Lockheed Martin подписали официальное соглашение о четырёхкратном увеличении объёмов производства ракет PrSM.
2 марта США впервые применили новые баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) при нанесении удара по Ирану.