Пентагон увеличит расходы на закупку ракет PrSM в 3,5 раза

Министерство обороны США планирует в 3,5 раза увеличить расходы на приобретение новейших высокоточных ракет PrSM после их первого боевого применения в Иране.

Об этом сообщает РИА Новости после изучения недавно опубликованных бюджетных документов Пентагона.

Как следует из материалов, вооружённые силы США рассчитывают потратить на закупку этого вооружения $1,92 млрд в 2027 финансовом году. При этом в текущем году на данные цели было выделено лишь $546 млн.

Журналисты пояснили, что боеприпасы разработаны для замены устаревающих систем ATACMS и обладают повышенной дальностью и точностью. Американские войска впервые применили их месяц назад в ходе операции против Ирана.

В конце марта американское ведомство и компания Lockheed Martin подписали официальное соглашение о четырёхкратном увеличении объёмов производства ракет PrSM.

2 марта США впервые применили новые баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) при нанесении удара по Ирану.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше