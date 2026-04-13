Эксперт Гапоненко прогнозирует трехэтапную войну между США и Ираном

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Провал переговоров США и Ирана может вылиться в состоящий из трех этапов затяжной конфликт средней интенсивности, став войной «нервов, бюджетов и терпения». Такое мнение ТАСС высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и в Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.
На первом этапе, по мнению Гапоненко, ближайшие 10 дней, скорее всего, будет наблюдаться обострение на севере Израиля. «Формально перемирие еще может числиться в каких-то документах, но на деле оно уже мертво. Ждите резкого усиления боев в Южном Ливане. Израиль постарается в максимально сжатые сроки уничтожить как можно больше пусковых установок и складов с ракетами “Хезболлах”. Иран же в ответ вряд ли решится на прямой массированный ракетный удар по израильским городам — это слишком рискованно и предсказуемо», — пояснил он.
Скорее всего, по мнению собеседника агентства, ответом станет попытка дестабилизировать судоходство в Ормузском проливе. «Катера КСИР и беспилотники начнут охоту на нефтяные танкеры. Рынок нефти отреагирует мгновенно — уже к открытию торгов в понедельник котировки пойдут вверх», — полагает эксперт.
По его словам, второй этап, с горизонтом в полтора месяца, станет самым тревожным периодом. «Иранские лидеры оказались в патовой ситуации. Переговоры ничего не дали: ни гарантий безопасности, ни смягчения санкций, ни возврата денег. В такой обстановке очень велик соблазн пойти ва-банк — начать обогащать уран до оружейных 90%», — сказал Гапоненко.
Главная цель Ирана — не в испытании бомбы, а в получении козырей для будущих переговоров, уверен эксперт. «Проблема в том, что Израиль не станет ждать, пока этот козырь окажется в руках у Тегерана. Ответ будет жестким и быстрым — удары по ядерным центрам в Натанзе и Фордо. И почти наверняка эти удары будут нанесены с молчаливого согласия и при технической поддержке американцев», — прогнозирует он.
Третий этап, в долгосрочной перспективе, — это война на выматывание, указал Гапоненко. «Сценарий, при котором стороны обменяются массированными ударами баллистических ракет, остается маловероятным. Он невыгоден никому», — отметил он.
Гораздо реальнее, на взгляд Гапоненко, выглядит затяжной конфликт средней интенсивности. «США продолжат методично бомбить иранские объекты и позиции союзников Тегерана в Ираке и Сирии. Израиль увязнет в тяжелой и кровопролитной кампании в Ливане. Иран будет исподтишка атаковать американские базы руками своих прокси и создавать хаос в Ормузском проливе», — сказал собеседник агентства, добавив, что будет «война нервов, бюджетов и терпения», рассчитанная на годы.