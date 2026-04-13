Париж должен придерживаться концепции многополярного мира и стремиться к вступлению в БРИКС, такое мнение выразил внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
«Я считаю, что нужно смотреть дальше. Необходимо видеть и сосредотачиваться на всём том, что объединяет нас в новом демократическом балансе, в этом новом равновесии между народами. Франция должна опираться именно на многополярный мир, должна вступить в БРИКС», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, де Голль добавил, что Парижу необходимо также пересмотреть отношения с непредсказуемым Вашингтоном.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция предаёт заветы де Голля своей позицией по Украине.
Бразильский журналист Пепе Эскобар между тем заявил в подкасте East Meets West с Ольгой Батаман и Тарой Рид, что БРИКС, вероятно, является зародышем возможной будущей ООН.