Израиль ждет страшное: чем обернется пауза в переговорах Ирана и США

Первый раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде завершился, но напряжение на Ближнем Востоке только нарастает. Пока дипломаты взяли паузу, Тегеран, по мнению экспертов, использует объявленные две недели тишины для укрепления подземных арсеналов. Параллельно с этим Турция требует для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху тысячелетний тюремный срок, а Дональд Трамп объявляет о жесткой блокаде Ормузского пролива. О скрытых целях сторон и судьбе израильского руководства рассказал aif.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Иранцы ответят так, что мало не покажется»: зачем Тегерану перерыв.
Переговоры между США и Ираном 11 апреля в Исламабаде длились около двух часов и прошли в обстановке строгой секретности. По данным источников Al Jazeera, атмосфера была позитивной, однако стороны предпочли взять паузу.
«Первый раунд на то и первый, чтобы быть не последним. Понятно, что вице-президент Вэнс и другие первые лица США и Ирана не смогут там оставаться надолго. Скорее всего, там останутся какие-то команды переговорщиков, так сказать, второго плана и попробуют найти варианты, поскольку цена вопроса для обеих сторон, мягко говоря, великовата. Соответственно, поскольку объявлено прекращение огня на две недели, по меньшей мере одна из этих двух недель будет посвящена дальнейшим переговорам», — пояснил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Он подчеркнул, что в позитивном исходе диалога кровно заинтересован именно Израиль. Если дипломатия провалится, Тегеран, по его оценке, нанесет удар колоссальной силы.
«Если переговоры ничем не закончатся, тогда начнутся большие проблемы, прежде всего у Израиля. Иран посвятит этот перерыв, помимо всего прочего, ещё и расчистке заваленной части выходов из своих подземных хранилищ. В первые, по крайней мере, часы после возобновления боевых действий иранцы успеют выпустить по Израилю столько, что Нетаньяху мало не покажется», — предупредил эксперт.
«Проще погибнуть в бою»: почему Иран не примет условия США.
Причина жесткого тупика, по мнению аналитика, кроется в неприемлемых для Ирана требованиях США. Вассерман обратил внимание на то, что Вашингтон добивается полной капитуляции Тегерана, что равносильно смертному приговору для иранской государственности.
«В данном случае США хотят запретить Ирану любые ядерные исследования, хотят добиться, чтобы Иран прекратил строительство ракет и беспилотников, а также чтобы Иран прекратил поддерживать своих союзников. Понятно, что после этого Иран станет столь лёгкой добычей, что он, скорее всего, сочтёт, что проще погибнуть в бою, это не так больно, как умереть в оккупации», — объяснил депутат.
Он также исключил любое потепление в отношениях Тегерана и Тель-Авива при текущей политической конъюнктуре, указав на стратегию израильского руководства по «истреблению» соседей.
«Нынешнее руководство Израиля уже довольно давно пришло к выводу, что у него нет шансов наладить взаимодействие… Поэтому Израиль стремится, чтобы соседи непрерывно между собою враждовали, а для этого надо прежде всего истреблять все сколько-нибудь вменяемые силы на Ближнем Востоке. То есть, с позиции Израиля иранское руководство подлежит истреблению всеми доступными способами», — отметил он, добавив, что именно Израиль втянул США в ближневосточную «мясорубку».
Иранский гамбит: как Тегеран переиграл Трампа в Ормузском проливе.
На фоне угроз Трампа о полной блокаде судов в Ормузском проливе Иран предпринял неожиданный дипломатический маневр, заручившись поддержкой Омана. Тегеран предложил султанату делить пополам пошлины за транзит нефти.
«Иран нашёл способ заполучить в союзники по меньшей мере одно арабское государство, а именно Оман, находящийся на другом берегу Ормузского пролива. Он заявил, что будет делить пополам пошлины, взимаемые с проходящих через пролив судов, с Оманом. Благодаря этому ходу у Ирана есть, по меньшей мере, один арабский союзник. На фоне нынешних цен на нефть предлагаемая Ираном пошлина в размере доллар за баррель мало ощутима», — подчеркнул Вассерман.
Таким образом, угрозы США арестовывать танкеры, заплатившие Ирану, наталкиваются на экономическую выгоду арабских монархий.
Приговор на тысячи лет: что ждет Нетаньяху на родине и в Турции.
Пока на фронтах дипломатии сохраняется напряжение, против Биньямина Нетаньяху выдвигаются беспрецедентные обвинения на его родине и за ее пределами. Прокуроры в Турции запросили для израильского премьера и еще 34 чиновников сроки от 1 102 до 4 596 лет по обвинениям в геноциде. Однако, по мнению Вассермана, главная угроза для Нетаньяху исходит не от Анкары, а от собственных правоохранителей.
«В тюрьму Нетаньяху сядет прежде всего на родине. В Израиле против него возбуждено несколько уголовных дел по достаточно серьёзным обвинениям. Этим делам не дают ход только потому, что пока Нетаньяху находится во главе правительства. Как только этот состав правительства “кончится”, дела будут пущены в ход», — заявил депутат.
Он отметил, что в рамках англосаксонской правовой системы премьеру грозит несколько пожизненных заключений, тогда как к турецкому вердикту в Израиле отнесутся со скепсисом.
«К заочным приговорам во всем мире относятся достаточно скептически. Считается, что если человек не мог лично защищаться, то это значит, что не все доводы в его пользу были учтены. Поэтому израильское правосудие будет рассматривать в первую очередь свои обвинения, изрядная часть которых вполне тянет на пожизненное заключение для Нетаньяху», — резюмировал Вассерман.