ТАСС: под Сумами госпитализировали более 30 военных ВСУ из-за проблем с сердцем

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 30 мобилизованных в ВСУ не смогли завершить боевое слаживание, так как были госпитализированы из-за проблем с сердечно-сосудистой системой в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Там уточнили, что на сумском направлении в Шосткинском районе командование ВСУ формально завершило доукомплектование некогда элитных подразделений 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков насильно мобилизованными украинцами.
«Переброшенные из учебных центров на данный участок фронта штурмовики не смогли в полном составе завершить боевое слаживание в лесном массиве около Глухова: свыше 30 человек были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения из-за проблем с сердечно-сосудистой системой», — сказал собеседник агентства.