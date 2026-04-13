ТАСС: в Харьковской области расформировали семь рот ВСУ

Личный состав распределили между различными украинскими подразделениями, выполняющими задачу на всех участках фронта в регионе, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА. 13 апреля. /ТАСС/. Минимум семь рот 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ были расформированы в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении анализ публикаций украинских волонтеров показал, что как минимум семь рот 151-й ОМБр ВСУ были расформированы, а личный состав механизированной бригады распределен между различными подразделениями ВСУ, выполняющими задачу на всех участках фронта в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.